Unfallflucht

Scherenbostel. Beim Abbiegen hat am Montag gegen 13.10 Uhr der Fahrer eines Sattelschleppers einen Skoda Yeti beschädigt und den Unfallort verlassen, ohne seine Personalien anzugeben. Der 71-jährige Fahrer des Skoda befand sich an der Kreuzung an der Langenhagener Straße, Ecke Resser Straße, und wollte nach links in Richtung Resse abbiegen. Neben ihm stand der Sattelschlepper, der nach rechts in den Husalsberg abbiegen wollte. Beim Abbiegevorgang scherte der Sattelschlepper zu weit nach links aus, so dass der Auflieger den Skoda an der Beifahrertür hinten rechts touchierte und beschädigte. Der Fahrer des Skoda konnte das Kennzeichen ablesen, die Ermittlungen zum Fahrer dauern noch an. Es ist nicht ausgeschlossen, dass dieser den Unfall nicht bemerkt hat. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt.