Unfallflucht

Mellendorf.Auf dem Parkplatz vor einem Supermarkt im Burgweg beschädigte gestern, in der Zeit zwischen 11 und 12.30 Uhr, ein bisher unbekannter Fahrzeugführender einen dort geparkten schwarzen Toyota Yaris. Offensichtlich beim Ein- oder Ausfahren aus der Parklücke wurde der Toyota von dem anderen Fahrzeug angestoßen, so dass ein Schaden am hinteren rechten Radlauf entstand. Der Schaden wird auf 1.200 Euro geschätzt. Hier bittet die Polizei Mellendorf mögliche Zeugen darum, sich unter Telefon (0 51 30) 9770 zu melden.