Unfallflucht

Mellendorf. Ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Freitag zwischen 5.20 Uhr 15.40 Uhr den linken Außenspiegel eines Am Bahngleis geparkten Fahrzeugs und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen roten Opel Corsa. Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Mellendorf unter der Telefonnummer (0 51 30) 97 7-0 in Verbindung zu setzen.