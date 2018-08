Unfallflucht

Bissendorf. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Westerfeldweg in der Zeit von Donnerstag, 23. August, 23.30 Uhr, bis Freitag, 24. August, 5.15 Uhr, mit seinem Fahrzeug einen am Fahrbahnrand geparkten VW Golf am vorderen linken Kotflügel. Anschließend entfernte er sich unerkannt von der Unfallstelle. Am Golf entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.