Unfallflucht

Elze. Ein 77-jähriger Mercedes-Fahrer stellte am Montag in der Zeit von 10.20 bis 11.25 Uhr seinen Pkw vor einer Physiotherapie-Praxis an der Schmiedestraße ab. Als er zu seinem Pkw zurückkehrte, musste er eine Beschädigung der Fahrertür und des vorderen linken Kotflügels feststellen. Der unbekannte Unfallverursacher hatte den Unfallort verlassen, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Die geschätzte Schadenshöhe beträgt circa 1.500 Euro.