Unfallflucht

Elze. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Sonnabend zwischen 16.55 und 17.15 Uhr Tatzeitraum den auf einem Supermarktparkplatz ander Walsroder Straße geparkten blauen VW Polo der Geschädigten und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Wer Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher geben kann wird gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Mellendorf unter der Telefonnummer (0 51 30) 97 70 in Verbindung zu setzen.