Unfallflucht

Mellendorf. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Dienstag zwischen 11.50 und 13 Uhr, vermutlich beim Ausparken, einen auf dem Parkplatz einer Bäckerei an der Wedemarkstraße abgestellten BMW 320. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Am BMW wurde die Fahrerseite im Bereich der Türen eingedrückt. Die Schadenshöhe wird auf 1.500 Euro geschätzt.