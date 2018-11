Unfallflucht

Mellendorf. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der Zeit vom 5. November, 7.50 Uhr, und 9. November, 13.20 Uhr, Am Roye-Platz die Beifahrertür eines geparkten grauen Audi A 5 und verließ anschließend den Unfallort, ohne seine Personalien bekannt zu geben. Die Beschädigung wurde erst am 22. November bemerkt. Die Schadenshöhe wird auf circa 2.500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon (0 51 30) 97 70 zu melden.