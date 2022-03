Unsicher

Schrenbostel. Einer Streifenwagenbesatzung fiel am Dienstag gegen 13.30 Uhr ein Pedelec-Fahrer auf, der in sehr unsicherer Fahrweise auf dem Radweg in Scherenbostel, Am Husalsberg, unterwegs war. Bei der Überprüfung des 59jährigen Radfahrers fiel auf,

dass der Mann deutlich nach Alkohol roch. Eine Kontrolle des Atemalkoholwertes

ergab einen Wert von 2,11 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen

und die Weiterfahrt untersagt.