Unternehmerinnen bei der Wirtschaftsförderin

Mellendorf. Die Wirtschaftsförderin der Wedemark, Antonia Hingler, hat das Unternehmerinnen-Netzwerk Wedemark in das Rathaus, Fritz-Sennheiser-Platz 1 in Mellendorf eingeladen. Das Treffen findet bei ihr am Mittwoch, 3. April, um 18 Uhr, statt. Unternehmerinnen aus der Wedemark und Umgebung, die das Netzwerk bisher noch nicht kennen, sind ebenfalls herzlich willkommen. Die Treffen des U-Netzes bieten die Möglichkeit, Erfahrungen und Wissen in entspannter Atmosphäre auszutauschen und sich zu vernetzen. Um Anmeldung wird gebeten über die Website der Gemeinde Wedemark/Wirtschaftsförderung oder auch telefonisch bei Anja Haedge unter (0 51 30) 58 34 81 oder per E-Mail unter anja.haedge@htp-tel.de.