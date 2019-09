Unternehmerinnen treffen sich wieder

Mellendorf (elr). Der nächste Stammtisch des Unternehmerinnen-Netzwerks Wedemark findet am Mittwoch, den 25. September, ab 19 Uhr, in der Sport- und Musikbar „Herzblut“, Industriestraße 37, Mellendorf statt. Unternehmerinnen aus der Wedemark und Umgebung und auch Frauen, die ein Unternehmen gründen wollen, sind herzlich willkommen. Thema beim kommenden Stammtisch wird unter Anderem sein: "Kleingewerbe und Mittelstand „auf dem Land“ - heute und in Zukunft". Vorgesehen ist hierzu ein Erfahrungsaustausch in entspannter Atmosphäre, bei dem Frauen aus ihren unterschiedlichen Branchen (z.B. Einzelhandel, Heilberufe etc.) berichten können. Um Anmeldung wird gebeten (telefonisch bei Maria Cutrone, -(05130)9197 oder per E-Mail unter: kanzlei@cutrone.de).