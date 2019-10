Unternehmerinnen treffen sich wieder

Mellendorf. Das nächste Treffen des Unternehmerinnen-Netzwerks Wedemark findet am Freitag, 8. November, um 19 Uhr in den Praxisräumen von Uschi Haber, Anja Haedge, Elke Steinmetz und Corinna Höffer-Humpert, Wedemarkstraße 16 in Mellendorf statt. Diese Frauen, die sich im Unternehmerinnennetzwerk kennenlernten, haben ihre Idee von einer Kooperation erfolgreich umgesetzt. Die Heilpraktikerin Uschi Haber mit den Schwerpunkten Wirbelsäulentherapie, Fußreflexzonentherapie, Massagen sowie Qi Gong und Meditation, die Legasthenie- und Dyskalkulietherapeutin Anja Haedge, die Verhaltenstrainerin für Kinder und Jugendliche mit Verhaltens- und Aufmerksamkeitsstörungen und Begabungspsychologische Beraterin Elke Steinmetz sowie die Pädagogin (M.A.), Suchttherapeutin und Businesscoach Corinna Höffer-Humpert werden von ihrer Arbeit und ihren Erfahrungen berichten.

Unternehmerinnen aus der Wedemark und Umgebung und auch Frauen, die ein Unternehmen gründen wollen, sind herzlich willkommen. Um Anmeldung wird gebeten bei Anja Haedge unter Telefon (0 51 30) 58 34 81 oder per E-Mail unter anja.haedge@htp-tel.de.