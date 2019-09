Lesung mit Ursula Pickener am Dienstag

Mellendorf. Die Bremer Autorin Ursula Pickener stellt am Dienstag, 24. September, ihren Krimi „Utopia war gestern“ vor. Die Lesung beginnt um 19.30 Uhr im Gemeindehaus der St. Georgsgemeinde Mellendorf, Kirchweg 3. Die Vertrauenslehrerin Maria Brehm verbringt ihre freie Zeit am liebsten bei einer Tasse Tee und mit ihren Tieren. Doch dann verschwindet die Schülerin Jana. Die Lehrerin macht sich auf die Suche nach der Jugendlichen und begegnet einem Geflecht aus Mobbing, Lügen und Ignoranz. Als Morddrohungen in der Schule ankommen, erkennt Maria, dass es um Leben und Tod geht. Der sozialkritische Krimi zeigt, wie weit der heutige Schulalltag entfernt ist von einer heilen Welt.