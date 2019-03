Verabschiedung

Bissendorf. Über 30 Jahre lang hat Ida Felk für die St. Michaeliskirche und die Gottesdienste gesorgt. Am Sonntag, 31. März, um 9.30 Uhr wird sie in der St. Michaeliskirche in Bissendorf im Gottesdienst mit Dank und Segen in den Ruhestand verabschiedet. Welche neuen Wege die St. Michaeliskirchengemeinde mit der Nachfolgeregelung geht, wird vorgestellt. Nach dem Gottesdienst besteht die Gelegenheit zu Begegnung und Dank bei Ida Felk bei einem Stehempfang.