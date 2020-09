Veranstaltungsreihe „Ostober“ zu 30 Jahre Deutsche Wiedervereinigung

Viele Veranstaltungen vom 3. bis 10. Oktober

Wedemark. Vor fast 30 Jahren, am 3. Oktober 1990, trat die Deutsche Demokratische Republik nach der Friedlichen Revolution der Bundesrepublik Deutschland bei. Deutschland war nach 45 Jahren Teilung endlich wieder vereint. Dieses Jubiläum wird die Gemeinde Wedemark angemessen würdigen mit einer Veranstaltungsreihe unter dem Titel „Ostober“ vom Sonnabend, 3., bis Sonnabend,10. Oktober, zu den Themen DDR, Friedliche Revolution und Wiedervereinigung.Die Auftaktveranstaltung heißt „Ständige Ausreise“– Zeitzeugen erzählen vom offiziellen Weg, die DDR zu verlassen. Bürgermeister Helge Zychlinski eröffnet am Sonnabend, 3. Oktober, um 18 Uhr im Bürgerhaus Bissendorf, die Ostober-Veranstaltung mit einem Grußwort. „Es gibt etwas zu feiern. 30 Jahre Wiedervereinigung. Vor 1989 hat dies für die meisten Deutschen, egal ob in Ost oder West, noch wie Science Fiction geklungen“, so Bürgermeister Helge Zychlinski. „Es ist der Beharrlichkeit der Ostdeutschen zu verdanken, die mit der Friedlichen Revolution erst den Fall der Mauer und dann die Wiedervereinigung ermöglicht haben. Umso mehr freue ich mich über diese Veranstaltungsreihe und möchte meine Einführung mit einem Zitat von Joachim Gauck beschließen, der einmal sagte: ,Wir Deutsche können Freiheit.‘ “ Es sprechen bei dieser Veranstaltung zwei Zeitzeugen, die als DDR-Bürger selbst die „ständige Ausreise“ beantragt haben. Das Stellen eines Ausreiseantrages, die Beantragung der „Entlassung aus der Staatsbürgerschaft der DDR“ war mit institutioneller und sozialer Stigmatisierung verbunden: Behörden, Vorgesetzte, Kollegen und sogar Nachbarn und Familienmitglieder behandelten die Ausreisewilligen wie Verräter, während diese oft Jahre lang auf die Bewilligung der Ausreise warten mussten. Die Veranstaltung wird moderiert von der Mellendorfer Ortsbürgermeisterin Jessica Borgas. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Anzahl der Teilnehmenden ist auf Grund der Corona-Bestimmungen auf 40 Personen begrenzt. Der Eintritt ist frei.„Der Kommunismus in seinem Zeitalter“ heißt eine Ausstellung von Gerd Koenen, herausgegeben von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und dem Deutschen Historischen Museum, die von Sonnabend, 3. Oktober, 17.30 Uhr, bis Sonnabend, 10. Oktober, 18 Uhr, im Foyer des Bürgerhauses Bissendorf zu sehen ist. Die Ausstellung „Der Kommunismus in seinem Zeitalter“ umfasst 25 Tafeln mit über 200 zeithistorischen Fotos, Dokumenten sowie QR-Codes, die mit Filmdokumenten im Internet verlinkt sind. Herausgeber der Ausstellung sind die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und das Deutsche Historische Museum Berlin. Ihr Autor ist der Frankfurter Historiker Gerd Koenen.Beim Kinoabend zum Thema Jugend in der DDR wird am Sonntag, 4. Oktober, um 18 Uhr, der Film „Sonnenallee“ im Bürgerhaus Bissendorf gezeigt. Es sind 40 Sitzplätze vorhanden. Zum Inhalt: In der Sonnenallee in Berlin, die durch die Stadtteile Neukölln und Treptow-Köpenick führt, befand sich von 1961 bis zum Mauerfall ein Grenzübergang zwischen Ost-und Westberlin. Allerdings war der DDR-Teil der Straße mit 400 Metern eher kurz. Genau in diesem kürzeren Ende der Sonnenallee spielt der Film, der die Geschichte von Michael, Mario und ihrer Clique erzählt, die in den 70er Jahren kurz vor dem Abitur stehen. Zwischen Mädchen, West-Musik und der anstehenden Wehrzeit bei der NVA versuchen die Jungs ihren Weg zu finden.„Teilung hautnah“ heißt die Tagesfahrt durch die bewegte Geschichte Ostberlins am Montag, 5. Oktober, zu der um 7 Uhr treffen vor dem Mehrgenerationenhaus in Mellendorf ist. Auf der Fahrt geht es mit dem Bus zu den Gedenkstätten Hohenschönhausen und Marienborn sowie zur East-Side-Gallery, inklusive einer Stadtführung mit dem Bus durch Ostberlin. Die Anzahl der Teilnehmenden ist auf 40 Personen begrenzt, Anmeldeschluss war bereits.„DDR-Feuerwehr im Einsatz“ heißt der Titel beim Filmabend am Dienstag, 6. Oktober, um 19 Uhr im Bürgerhaus Bissendorf. Die maximale Teilnehmendenzahl beträgt 25 Personen. Bei der Veranstaltung „Von Jägerschnitzel und Letscho“ geht es am Mittwoch, 7. Oktober um die DDR-Küche im Mehrgenerationenhaus. Die kulinarische Reise in die deutsche Vergangenheit beginnt um 17.30 Uhr. Hier darf selbst mitgekocht und mitgegessen werden, natürlich unter fachkundiger Leitung. Der Materialbeitrag liegt bei fünf Euro. Die Anzahl der Teilnehmenden ist auf fünf Personen begrenzt.Einen Soljanka-Stand gibt es auf dem Wedemärker Landmarkt in Bissendorf am Donnerstag, 8. Oktober, von 14 bis 18 Uhr, auf dem Amtshof. Die Einnahmen werden vollständig an den Verein EinzigArtig gespendet, zur Unterstützung der LGBTQ*I-Beratungsstelle in Mellendorf.Beim Titel „Unter Männern“– schwul in DDR und BRD am Donnerstag, 8. Oktober, von 18 bis 21 Uhr im Mehrgenerationenhaus berichten Zeitzeugen über ihr „geheimes“ Leben in der DDR und BRD. In Kooperation mit dem Verein EinzigArtig findet dieser Abend als offenes Gespräch im kleinen Kreis statt. Die Anzahl der Teilnehmenden ist auf zehn Personen begrenzt.Am Freitag, 9. Oktober, von 18 bis 20.30 Uhr wird der Film „Feindberührung“ gezeigt mit anschließendem Gespräch mit einem ehemaligen IM der Stasi und Referent Matthias Wanitschke im Bürgerhaus Bissendorf. Der Zeitzeuge arbeitete unter dem Decknamen „Hans Kramer“ als sogenannter „inoffizieller Mitarbeiter“ (IM) für die Staatssicherheit der DDR. Der Film „Feindberührung“ erzählt seine Geschichte. Anschließend berichtet der Protagonist selbst, begleitet durch Matthias Wanitschke, Referent für politische Bildung beim Landesbeauftragten des Freistaats Thüringen zur Aufarbeitung der SED-Diktatur (ThLA) beim Thüringer Landtag. Weitere Details gibt es unter: http://www.feindberuehrungfilm.de/main/film.html. Die Eröffnung des Abends beginnt mit einem Grußwort von Bürgermeister Helge Zychlinski.Beim „Geschichten-Karussell“ am Sonnabend, 10. Oktober, von 18 bis 21 Uhr erzählen Wedemärker von ihren DDR-Erlebnissen im Bürgerhaus Bissendorf. Auch in der Wedemark leben Menschen, deren persönliche Geschichte eng mit der DDR und der Wiedervereinigung verknüpft ist. Im Geschichten-Karussell erzählen fünf Wedemärker von ihren Erlebnissen. Die Teilnehmenden können von Tisch zu Tisch gehen, sich die Geschichten anhören und Fragen stellen. Die Anzahl der Teilnehmenden ist auf 15 Personen begrenzt.Soweit nicht anders beschrieben, sind die Veranstaltungen grundsätzlich kostenlos. Auf Grund der Coronamaßnahmen wird bei Interesse zwingend um eine Anmeldung unter (0 51 30) 9 74 45 11 oder freiwilligenagentur@wedemark.de. Es gelten ansonsten die üblichen Coronaregeln. Die Mund-Nase-Masken müssen bis zum Einnehmen der Plätze getragen werden, der Abstand zwischen den einzelnen Sitzplätzen beträgt immer mindestens 1,5 Meter. Bei jeder Veranstaltung wird vor Ort für einen ausreichenden und regelmäßigen Luftaustausch gesorgt.