Verbandstreffen

Wedemark. DerBeregnungsverband Wedemark-Mitte lädt zur Mitgliederversammlung am Donnerstag,19. Mai, um 19.30 Uhr im Reiterstübchen an der Reithalle,Hellendorfer Straße 1, in Hellendorf, alle Mitglieder ein. Die Tagesordnung liegt aus.