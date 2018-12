Verbandsversammlung

Region. Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes vhs Hannover Land findet am

Dienstag, 11. Dezember, um 18.30 Uhr in der Geschäftsstelle der vhs Hannover Land in Luthe, Kirchplatz 2, 31515 Wunstorf statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Bilanz- und Liquiditätsausgleich der Verbandsmitglieder ab dem Haushaltsjahr 2017, die Änderung der Verbandsordnung des Zweckverbandes vhs Hannover Land sowie die Haushaltssatzung, Haushaltsplan und Haushaltssicherungskonzept 2019.