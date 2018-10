Vereine und Ortsrat treffen sich

Resse. Am Donnerstag, 1. November, um 19 Uhr findet im Heidegasthof Löns das alljährliche Treffen der Resser Vereine und Organisationen mit dem Ortsrat statt, um die Termine des kommenden Jahres abzustimmen. Die Resser Termine 2019 werden danach wieder in gedruckter Form an alle Haushalte verteilt. Der Ortsrat gibt die Terminliste mit Unterstützung der Gemeinde Wedemark heraus.