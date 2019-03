Verkauf von torffreier Erde

Resse. Am Mittwoch, 20. März, startet in diesem Jahr der Verkauf von torffreier Erde im Moor-Informationszentrum. Der 40-Liter-Sack kostet acht Euro. Das Mooriz ist von Mittwoch bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Wie es inzwischen Tradition geworden ist, werden auch in diesem Jahr am Mooriz wieder historische Tomaten-Pflanzen angeboten. Interessierte können die Pflanzen am 10. Mai von 14 bis 17 Uhr erwerben.