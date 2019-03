Anmeldungen noch bis 23. März möglich

Bissendorf Der verkaufsoffene Sonntag im Frühjahr findet am Sonntag, 7. April, in der Zeit von12 bis 17 Uhr statt. Anmeldungen sind noch bis zum 23. März möglich an vorstand@ibk-bissendorf.de, per Fax (0 51 30) 97 47 76 oder per Pedes bei Bücher am Markt, Am Markt 1 in Bissendorf.