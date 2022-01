Verkehrsstraftat

Berkhof. Am Dienstag wurde in den Nachmittagsstunden in Berkhof, auf der Berkhofer Straße, ein 33-jähriger Fahrzeugführer aus Dörverden durch Beamte des Polizeikommissariates Mellendorf kontrolliert. Der Mann fuhr einen Ford Transit mit einem Anhänger und konnte bei der Kontrolle die für das Gespann erforderliche Fahrerlaubnis nicht vorweisen. Er gab zudem an, bei der Anmietung des Anhängers falsche Angaben gemacht zu haben. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.