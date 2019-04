Verkehrsunfall

Mellendorf. Ein 78-jähriger Honda-Fahrer hatte seinen Pkw am Sonntag gegen 15.30 Uhr ordnungsgemäß auf dem Parkplatz am Eisstadion Mellendorf abgestellt. Als er nach dem Play-Off-Spiel gegen 18.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er eine frische Beschädigung am vorderen linken Kotflügel feststellen. Der Unfallverursacher hatte den Unfallort verlassen, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der Geschädigte konnte sich daran erinnern, dass beim Einparken ein blau-grüner Skoda links neben seinem Honda geparkt stand. Die Polizei Mellendorf bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (0 51 30) 97 70.