Verkehrsunfall

Berkhof. Eine 78-jährige Honda-Civic-Fahrerin bog am Donnerstag gegen 17.10 Uhr von der

Straße Am Thörenkamp nach links auf die L 190 in Richtung Elze ab. Dabei übersah sie offensichtlich den Skoda Fabia eines 80-Jährigen, der die L 190 in Richtung Norden befuhr und dabei gerade einen anderen Pkw überholte. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, die dadurch erheblich beschädigt wurden (beide waren nicht mehr

fahrbereit, vermutlich jeweils Totalschaden). Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt.