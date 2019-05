Verkehrsunfall

Mellendorf. Eine 70-jährige Volvo-Fahrerin stellte am Montag um 14.30 Uhr ihren Pkw in einer

quer zur Fahrbahn verlaufenden Parkbucht am Gilborn ab. Als sie gegen 15 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie eine frische Beschädigung an der linken Heckseite ihres Pkw feststellen. Der unbekannte Unfallverursacher hatte die Unfallstelle verlassen, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Mellendorf unter Telefon (0 51 30) 97 70 in Verbindung zu setzen.