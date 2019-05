Verkehrsunfall

Bissendorf. Eine 36-jährige Opel-Astra-Fahrerin wollte am Dienstag gegen 16.43 Uhr aus der Straße Auf dem Kessellande nach links auf die Schlager Chaussee einbiegen. Dabei übersah sie offensichtlich den vorfahrtberechtigten Jaguar eines 23-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten wodurch an beiden Fahrzeugen ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 9.000 Euro entstand. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.