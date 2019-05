Verkehrsunfall

Bissendorf. Ein 70-jähriger Wedemärker hatte seinen VW-Transporter ordnungsgemäß am Mittwoch gegen 16.30 Uhr am rechten Fahrbahnrand am Johannisgraben geparkt. Als er am nächsten Tag gegen 10 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er eine frische Beschädigung an der vorderen rechten Fahrzeugseite feststellen. Der Verursacher ist bislang unbekannt, es wird um Zeugenhinweise an die Polizei Mellendorf (0 51 30) 97 70 gebeten.