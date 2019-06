Verkehrsunfall

Mellendorf. Ein 81-jähriger Führer eines Skoda Fabia parkte am Donenrstag gegen 10.50 Uhr auf dem „Jawoll“-Parkplatz an der Wedemarkstraße rückwärts aus und stieß dabei gegen einen geparkten Nissan Quashqai. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Der Unfallverursacher konnte aufgrund der Aussagen zweier Zeugen ermittelt werden. Dieser gab an, er habe den Unfall nicht bemerkt. Der Gesamtschaden wird auf 1.600 Euro geschätzt.