Verkehrsunfall

Bissendorf. Ein 36-jähriger Golf-Fahrer befuhr am Freitag gegen 18.20 Uhr die Mellendorfer Straße in Richtung Wennebostel. Als er nach links in die Straße Rabensberg einbiegen wollte, musste er verkehrsbedingt halten. Ein nachfolgender 25-jähriger Lkw-Fahrer bemerkte dies offensichtlich zu spät und prallte in das Heck des Golf. Dadurch erlitten der Golf-Fahrer und sein 47-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 4.500 Euro.