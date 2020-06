Verkehrsunfall

Meitze. Ein 61-jähriger VW-Caddy-Fahrer befuhr am Montag gegen 17.10 Uhr die Elzer Straße (K 107) von Elze kommend in Richtung Meitze. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Dadurch zog sich die 35-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen zu. Der Fahrer selbst blieb unverletzt. An dem Fahrzeug, welches nicht mehr fahrbereit war, entstand mutmaßlich Totalschaden.