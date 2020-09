Verkehrsunfall

Abbensen. Ein 58-jähriger Tiguan-Fahrer befuhr am Mittwoch, 9. September, gegen 11 Uhr die Alte Zollstraße in Richtung Helstorf. Nachdem er zwei Fahrzeuge der Straßenmeisterei überholt hatte, deren Insassen mit Baumarbeiten beschäftigt waren, stieß er frontal mit dem entgegenkommenden 3er BMW eines 24-Jährigen zusammen. Der 24-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert obwohl bei beiden Unfallbeteiligten zunächst keine Verletzungen feststellbar waren. An beiden Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren, entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von circa 30.000 Euro.