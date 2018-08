Verkehrsunfall

Berkhof. Ein 32-jähriger Touran-Fahrer befuhr am Sonntag gegen 15.30 Uhr die L 190 in südlicher Richtung und wollte nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Dabei übersah er offensichtlich den Skoda eines 51-Jährigen. Durch den Zusammenprall wurden beide Pkw so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Beide Fahrer und ihre jeweiligen Beifahrerinnen, 34 beziehungsweise 56 Jahre alt, wurden leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in zwei verschiedene Krankenhäuser eingeliefert. Zwei fünf Jahre beziehungsweise zehn Monate alte Kinder, die ebenfalls in dem Touran gesessen hatten, blieben unverletzt.