Verkehrsunfall

Bissendorf. Ein 37-jähriger Lkw-Fahrer stellte sein Fahrzeug am Montag gegen 12 Uhr auf der abschüssigen Straße an der Falkenstraße ab. Nach Verlassen des Lkw setzte sich dieser führerlos in Bewegung. Dabei wurde ein geparkter Pkw Skoda erfasst, mitgeschliffen und schließlich gegen eine Mauer gedrückt. An beiden Fahrzeugen und der Mauer entstand Schaden, wobei der Skoda nicht mehr fahrbereit war. Personen kamen nicht zu Schaden.