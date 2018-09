Verkehrsunfall

Elze. Eine 28-jährige BMW-Fahrerin befuhr am Montag gegen 15.15 Uhr die Brinkhansstraße und wollte die Walsroder Straße (L 190) in Richtung Plumhofer Straße überqueren. Dabei übersah sie einen auf der L 190 aus Richtung Elze kommenden, vorfahrtberechtigten 39-jährigen Motorradfahrer. Die Honda prallte gegen die rechte Seite des BMW wodurch der 39-Jährige stürzte. Er zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die 28-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der BMW war nicht mehr fahrbereit, an der Honda entstand Totalschaden.