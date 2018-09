Verkehrsunfall

Gailhof. Ein Sattelschlepper (Autotransporter) bog aus Richtung Meitze kommend am Montag gegen 15.50 Uhr auf die L 310 in Richtung Anschlussstelle Mellendorf an der Straße Zum Rundshorn/Celler Straße ab. Dabei touchierte der Auflieger die dortige Bedarfsampel, die daraufhin umstürzte und beschädigt wurde. Der Lkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Nach Zeugenangaben soll es sich um einen blauen Auflieger mit AC-Kennzeichen gehandelt haben. Auf dem Auflieger sollen ein Ford Mustang und ein Dodge gestanden haben. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (0 51 30) 97 70.