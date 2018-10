Verkehrsunfall

Bissendorf. Beim Anfahren an einer Lichtsignalanlage an der Mellendorfer Straße fuhr am Mittwoch gegen 15.50 Uhr eine 37-jährige Fahrerin eines Transporters vermutlich aus Unachtsamkeit gegen das Heck eines Citroen, der von einem 62-Jährigen gelenkt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 2.100 Euro. Der Citroen-Fahrer wurde leicht verletzt.