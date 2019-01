Verkehrsunfall

Mellendorf. Ein 18-jähriger Polo-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 7.45 Uhr die Wedemarkstraße in östlicher Richtung. Beim Abbiegen nach links in die Straße Am Sande übersah der junge Mann offensichtlich den entgegenkommenden 5er BMW einer 35-jährigen Frau. Beide Pkw prallten frontal zusammen und wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Beide Unfallbeteiligten wurden lediglich leicht verletzt und nicht in ein Krankenhaus transportiert.