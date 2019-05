Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Bissendorf. Am Dienstag gegen 10.55 Uhr wollte ein 82-jähriger Wedemärker mit seinem Pkw Mazda von der Tankstelle nach links in die Straße Am Heerwege einfahren. Hierbei übersah er einen 78-jährigen Wedemärker auf seinem Motorroller. Beide bremsten stark ab. Dabei verlor der Rollerfahrer die Kontrolle und stürzte. Der Roller rutschte dabei gegen den Pkw. Der Rollerfahrer wurde durch den Sturz verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Großburgwedel gefahren werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 2.800 Euro.