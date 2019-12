Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Berkhof. Ein 51-jähriger Pkw-Fahrer aus Berkhof befuhr am Freitag gegen 18.40 Uhr mit seine Skoda Citigo die Berkhofer Straße in Richtung Norden und wollte nach links in die Straße Am Wittegraben abbiegen. Dies übersah die nachfolgende 52-jährige Pkw-Fahrerin aus Lindwedel und fuhr mit ihrem VW Golf auf das wartende Fahrzeug auf. Der 51-Jährige wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Schadenshöhe wird auf circa 6.000 Euro geschätzt.