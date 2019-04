Verkehrsunfallflucht

Elze. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer war mit seinem Fahrzeug am Freitag gegen 10.05 Uhr auf dem Parkplatz einer Apotheke an der Walsroder Straße beim Einparken über das dort angelegte Blumenbeet gefahren und gegen die Hauswand geprallt. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. An der Fassade der Apotheke wurde der Putz und die darunterliegende Isolierung beschädigt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Mellendorf unter Telefon (0 51 30) 97 70 in Verbindung zu setzen.