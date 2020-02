Verkehrsunfallflucht

Berkhof. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines vermutlichen Fahrzeug-Gespannes stieß am Donnerstag zwischen 15 und 15.30 Uhr an der Wieckenberger Straße beim Rangieren gegen ein auf dem Parkplatz geparkten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Mellendorf unter Telefon (0 51 30) 97 70.