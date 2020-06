Verkehrsunfallflucht

Bissendorf. Eine 51-jährige Fahrzeughalterin aus Schwarmstedt hatte ihren roten Renault Capture am Donnerstag, 18. Juni, zwischen 7.45 und 18.45 Uhr auf dem Parkplatz vor der dortigen Sparkasse abgestellt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte den Renault, vermutlich beim Ausparken, beschädigte ihn an der hinteren rechten Tür. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort. Am Renault entstand ein Schaden von circa 700 Euro.