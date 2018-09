Verkehrsunfallflucht

Bennemühlen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte am Freitag gegen 17.55 Uhr am Kaffeedamm beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Von dem beschädigten, grünen BMW wurde der linke Außenspiegel abgerissen. Wer Angaben zu dem beschriebenen Unfallgeschehen machen kann wird gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Mellendorf unter der Telefonnummer (0 51 30) 97 70 in Verbindung zu setzen.