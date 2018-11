Verkehrsunfallflucht

Brelingen. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug befuhr am Freitag gegeen 11.19 Uhr die Hauptstraße in Richtung Mellendorf und streifte dabei den am Fahrbahnrand haltenden PKW Opel Insignia einer 50-Jährigen. Anschließend entfernte sich das verursachende Fahrzeug in Richtung Mellendorf. Die Geschädigte befand sich zum Unfallzeitpunkt in ihrem Fahrzeug. Diese konnte nur einen Teil des Kennzeichens vom verursachenden Fahrzeug ablesen. Bei diesem handelt es sich vermutlich um einen dunklen Ford Mondeo. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Mellendorf unter Telefon (0 51 30) 97 70 zu melden.