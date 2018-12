Verkehrsunfallflucht

Mellendorf. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte in der Zeit von Freitag, 20 Uhr, bis Sonnabend, 13.30 Uhr, einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW an der Straße Kreuzheister und beschädigte diesen am vorderen Stoßfänger. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe wird auf etwa 500 Euro geschätzt.