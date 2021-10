Verkehrswacht lädt ein

Bissendorf. Die Verkehrswacht Wedemark lädt zu ihrer Mitgliederversammlung am Freitag, 29. Oktober, um 18 Uhr in das Schützenhaus Bissendorf, Am Mühlenberg, ein. Auf der Tagesordnung stehen neben den üblichen Regularien die Neuwahl des stellvertretenden Voristzenden, des Kassenwarts und des Schriftführers sowie des Jugendbeauftragten, der Beisitzer und der Kasseprüfer ein. Weitere gewünschte Tagesordnungspunkte bitten wir bis zum 15. Oktober an info@verkehrswacht-wedemark.de oder per Post an die Vereinsadresse zu senden. Der geschäftsführende Vorstand gibt das erste Getränk aus. Coronabedingt ist eine Anmeldung bis 15. Oktober erforderlich. Es gilt die 3-G-Regelung der Region Hannover.