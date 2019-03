Verkehrswacht und Seniorenbeirat laden ein

Fahrräder, Pedelec, E-Bike bis zum e-Krankenfahrstuhl im Straßenverkehr

Wedemark. Der Seniorenbeirat und die Verkehrswacht Wedemark bieten wieder ein Seminar mit dem Thema „Rund um das Zweirad – Umgang mit ihren verschiedenen Arten im Straßenverkehr“. Was zählt dazu? Pedelec, E-Bike bis hin zu e-Krankenfahrstühlen. Was ist ein Pedelec, E-Bike? Wie ist die Ausstattung? Wo darf ich im Straßenverkehr fahren? Straße oder Radweg oder kombinierter Fuß-/Radweg. Welche Gefahren gehen von ihr aus? Ist es ein Fluch oder Segen? Haftungsfragen und welche Gefahren gehen von diesem Gefährt aus?Diese Fragen und was muss ich beim Kauf eines Pedelecs, eines E-Bikes oder eines e-Krankenfahrstuhls beachten und welche Eignung ist erforderlich, werden in dem Seminar von einem auf diesem Gebiet sachkundigen Referenten der Deutschen Verkehrswacht beantwortet. Verschwiegen wird auch nicht, welche Gefahren mit ihrer Nutzung verbunden sind besonders bei Begegnungen mit anderen Verkehrsteilnehmern auf engstem RaumDas ganze findet statt am Freitag, 5. April, um 16 Uhr im Bürgerhaus in Bissendorf. Der Ablauf sieht wie folgt aus: Podiumsgespräch mit ausführlichen Sachinformationen In einer Pause gibt es ein Getränkeangebot von „Einzigartig“. Danach werden Fragen beantwortet.Für den Spätsommer ist in einer Folgeveranstaltung geplant, die neuen Verkehrsmittel praktisch auszuprobieren, um herauszufinden, ob die persönliche Eignung die Anschaffung eines dieser neuen Verkehrsmittel rechtfertigt.Ein kostenloser Fahrservice wird angeboten. Nähere Informationen unter Telefon (0 51 30) 9 74 31 44. Eine vorherige Anmeldung – insbesondere wenn der Fahrservice benötigt wird – wäre wünschenswert.