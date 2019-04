Verlosung der Gemeinde

Europa erleben und mitgestalten

Wedemark. Was halten Sie für die größte Errungenschaft Europas? Ist es der Euro, die Reisefreiheit oder über 70 Jahre Frieden? Anlässlich des Bürgerdialogs Europa am Montag, 6. Mai, um 18 Uhr im Bürgerhaus Bissendorf verlost die Gemeinde Wedemark unter allen Interessierten eine Europaflagge.Teilnehmende müssen nur ihre persönlich wichtigste Eigenschaft Europas mitteilen. Dies geht bis einschließlich zum 2. Mai per E-Mail unter dem Stichwort „Europa“ an vorstandsbuero@wedemark.de oder auch telefonisch unter (0 51 30) 58 12 20. Die Europaflagge wird unter allen Interessierten ausgelost und am 6. Mai beim Bürgerdialog persönlich von Bürgermeister Helge Zychlinski dem Gewinner übergeben. Zwecks Benachrichtigung bei Gewinn ist es nötig, die Kontaktdaten mitzuteilen. Und wer vielleicht noch so am Bürgerdialog Europa teilnehmen möchte, um sich mit zahlreichen Multiplikatoren aus Politik und Zivilgesellschaft auszutauschen: Anmeldungen sind möglich unter europa@wedemark.de oder Telefon (0 51 30) 58 12 19. Mitarbeiter der Gemeinde Wedemark können an der Verlosung leider nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.