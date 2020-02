Vernissage im Mooriz

Vielfalt dieser einzigartigen Moorlandschaft wird gezeigt

Resse. Am Sonntag, 15. März, findet ab 12 Uhr die Vernissage zu einer Ausstellung mit Moorbildern unter dem Titel „Schwarze Wasser – Norddeutsche Moore in all ihren Farben“ von Holger Segler statt. Ort der Ausstellung ist das Moor-Informationszentrum, Altes Dorf 1b in Resse.Moor- und Heidelandschaften faszinierten Holger Segler, seit er sie zum ersten Mal gesehen hat. Unterschiedliche norddeutsche Moore hat er seitdem oftmals aufgesucht und fotografiert. Das Teufelsmoor bei Worpswede oder das Pietzmoor bei Schneverdingen aber auch das Resser Moor sind bei ihm beliebte Ziele, die auch zu dieser Ausstellung geführt haben.Das Moor zeigt eine unglaubliche Vielfalt an Formen und Farben, schwarze spiegelnde Wasserflächen und Details, die man oft erst auf den zweiten Blick erkennt. Mit seinen Bildern werden einige Facetten dieser Vielfalt gezeigt, vom kleinsten Ausschnitt bis zu Sternenhimmel über dieser einzigartigen Landschaft, die seit Jahrhunderten Maler und Dichter inspiriert. Themen, die er gern fotografiert, sind Landschaften, Menschen – als Portrait, bei Festen oder Veranstaltungen zum Beispiel Mittelalter-Märkte oder auch Cosplayer, Astro-Fotografie aber auch experimentelle Fotografie, wie eine digitale Lochkamera.Seit er 16 ist, fotografiert Holger Segler. Er hat in der Foto-AG der Schule den Umgang mit der Kamera, die Arbeit im Foto-Labor mit Schwarzweiß-Filmen und Abzügen kennengelernt. Nach einigen Jahren der Kleinbild-Fotografie ist er auf der Suche nach besserer Bildqualität zum Mittelformat gekommen und hat seine Bilder im eigenen Foto-Labor abgezogen. Inzwischen sind digitaler Kameras und eine Nachbearbeitung am Rechner die Werkzeuge, die für seine Anforderungen am besten geeignet sind. Bei aller Technik ist es doch noch immer der Fotograf, der mit der Auswahl des Motivs, der Bildgestaltung und den verwendeten Stilmitteln seine Sich der Dinge zeigt.