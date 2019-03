Versammlung

Scherenbostel. Das SeminarAktionsZentrum Wedemark lädt zu seiner sechsten ordentlichen Mitgliederversammlung für Montag, 25. März, um 19 Uhr in den Vereinsraum Am Husalsberg 7 in Scherenbostel ein. Es soll auf das vergangene und auf das begonnene Jahr geschaut werden und es stehen Neuwahlen an. Interessierte können sich die Vereinsräume um 18.30 Uhr gerne anschauen und Informationen einholen.