Versammlung

Wennebostel. Die diesjährige Mitgliederversammlung der Jungen Union Wedemark mit anschließendem Grünkohlessen findet am Sonnabend, 9. November, ab 18.30 Uhr im Gasthaus Bludau in Wennebostel statt. Als Gast kann der Landtagsabgeordnete Sebastian Lechner aus Neustadt a. Rbge. begrüßt werden. Anmeldungen werden bis zum 4. November bei der Vorsitzenden Christine Heins per E-Mail christine@ju-wedemark.de entgegengenommen.